2019/12/23 | 16:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملات الرقمية..بين الحقيقة والسراب – فؤاد الصباغ إن العولمة المالية و الرقمية غيرت اليوم من عالمنا الواقعي برمته بحيث أصبح الجميع يسبح في فلك فضاء إفتراضي متكامل الأبعاد و الأهداف في أبسط جزئياته.فمما لا شك فيه تعد تلك الطفرة النوعية في عمقها ثورة حقيقية لتكنولوجيات الإتصال و المعلومات و تمثل حدث الساعة البارز […]

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