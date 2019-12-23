2019/12/23 | 16:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شروط نجاح مجلس الإعمار في العراق – عادل عبد الزهرة شبيب سبق وان صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون مجلس الاعمار وهو المشروع الذي تم اعداده بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء .وان الهدف منه حسب ما اعلن انشاء البنى التحتية واقامة المشاريع الكبرى في البلاد آملين ان لا تكون وهمية كالطرق والجسور […]

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