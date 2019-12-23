2019/12/23 | 16:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهنة الديمقراطية التفكير المشترك والنتائج المختلفة – مازن صاحب ما بين التغيير من نظام شمولي الى نظام برلماني، بقيت مهنة الديمقراطية عصية على التداول في الحياة السياسية اليومية ما بعد 2003 وربما حتى الان، ويطرح السؤال: هل ثمة ساسة محترفون في مهنة الديمقراطية كما تشهد مذكرات ساسة عراقيين عرفهم الحكم الملكي، مقابل إداريين بارعين عرفتهم […]

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