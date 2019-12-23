2019/12/23 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس لجنة الزراعة والاهوار النيابية سلام الشمري، عن فرصة استثمارية لزراعة مليون دونم في عدد من المحافظات.

وقال الشمري في بيان، إن العراق بدأ بإنجاز نوعي، تمثل بتحويل مسار نهر الفرات وتغذية نهر دجلة بجهودٍ وكفاءات عراقية، وتم تحويل بحيرة الثرثار لبحيرة الرزازة، ومن ثم تغذية نهر الفرات، وهي ظاهرة لم يشهدها العراق سابقا.

وأضاف، انه سيتم الاعلان خلال الايام القليلة المقبلة عن فرصة استثمارية لزراعة مليون دونم معتمدة على الآبار الارتوازية في المثنى والنجف ، واخرى في الانبار وكربلاء وواسط، بالاعتماد على المياه الجوفية دون الحاجة للنهرين، عبر اكثرَ من تسعين الف بئر في هذه المحافظات.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية تعلن عن فرصة استثمارية لزراعة مليون دونم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية تعلن عن فرصة استثمارية لزراعة مليون دونم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).