سامسونج تنوي أطلاق سماعات Galaxy Buds ببطارية مضاعفة قريباً

2019/12/23 | 16:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تنوي العملاق الكوري سامسونج اطلاق سماعاتها Galaxy Buds بنسخة جديدة محدثة تأتي مع حجم بطارية مضاعف وبحجم اكبر من الجيل السابق.حيث أظهر تسجيل جديد من سامسونج لدى هيئة التجارة الفيديرالية FCC نسخة محدثة من سماعاتها اللاسلكية Galaxy Buds قد تطلقها الشركة قريباً في الاسواق العالمية لتكون الجيل الجديد خلال العام المقبل من […]

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