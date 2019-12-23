البناء يتراجع عن ترشيحه لـ السهيل

2019/12/23 | 16:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

افاد مصدر نيابي، اليوم الاثنين، عن " تراجع تحالف البناء عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة، قصي السهيل، لمنصب رئيس الوزراء ".

واضاف المصدر " ان "تحالف البناء تراجع عن ترشيح قصي السهيل"، مؤكدا على "وجود شخصية توافقية اخرى ستطرح خلال الساعات المقبلة"....

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