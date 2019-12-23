حزب الدعوة : لم نطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء

2019/12/23 | 16:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال حزب الدعوة الاسلامية انه لم يطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء في العراق.وذكر الحزب في بيان، “لم نطرح مرشحا محددا لمنصب رئاسة الوزراء، كما ان كتلة دولة القانون هي جزء من تحالف البناء وتتبني الموقف الجماعي فيه وفق السياقات الدستورية”.ورشح تحالف “البناء” وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، قصي السهيل، لتشكيل الحكومة […]

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