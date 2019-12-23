الكويت ترفض منح “صدام حسين” تأشيرة دخول لاراضيها

2019/12/23 | 16:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق رفضت السلطات الكويتية، منح مدرب نادي ثمر الرياضي اليمني للجودو تأشيرة الدخول إلى أراضيها للمشاركة في البطولة العربية للجودو في الكويت، بسبب اسمه صدام حسين بن حازب.وقدم مسؤول في الاتحاد الكويتي للجودو اعتذاره عن عدم منح الجهات المعنية تأشيرة الدخول للمدرب الذي يحمل اسم “صدام حسين”، فيما تمت الموافقة على منح […]

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