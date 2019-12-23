محتجون غاضبون يغلقون مصفيين و موقعا نفطيا جنوبي العراق

2019/12/23 | 16:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اقدم متظاهرون يوم الاثنين باغلاق مصفيين وموقع نفطي استراتيجي جنوبي العراق في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات جراء قيام الاحزاب الحاكمة بتقديم مرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي.وطالب المتظاهرون في ساحات الاحتجاجات بكف الاحزاب والقوى السياسية عن قضية تقديم مرشحين لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة الا انها لم تستجب.وقدمت […]

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