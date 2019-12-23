مسؤول أنباري لـ

2019/12/23 | 16:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أعتبر قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، اليوم الاثنين، أن عملية عرض معمل سمنت القائم كفرصة استثمارية إلى إحدى الشركات الاستثمارية غير

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