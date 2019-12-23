طبيب مانشستر سيتي السابق يعترف بخطأ فادح

2019/12/23 | 16:45 - المصدر: العهد نيوز

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قال الطبيب الاستشاري السابق لنادي مانشستر سيتي إنه "يخجل" من تصرفاته، بعد أن اتهمه اتحاد كرة القدم بانتهاكه لقانون مكافحة المنشطات.

واتُهم الدكتور أندرو

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