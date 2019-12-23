ارتفاع عدد وفيات وباء إنفلونزا الخنازير إلى 106 أشخاص

2019/12/23 | 16:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ارتفع عدد وفيات وباء إنفلونزا الخنازير المنتشر في إيران، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 106 أشخاص.جاء ذلك على لسان رئيس قسم الأمراض المعدية في وزارة الصحة الإيرانية، حسين عرفانيان، الأحد، حسب وكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“.وأوضح عرفانيان أن 3 آلاف و354 شخصا توجهوا إلى المستشفيات الأسبوع الماضي، بسبب أعراض ضيق في التنفس.وذكر […]

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