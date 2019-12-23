المعلمون يعلنون إضرابا شاملا في عدد من المحافظات الإيرانية

2019/12/23 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ المعلمون الإيرانيون، تنفيذ إضراب عن العمل في عدد من المدن والمحافظات، استجابة لدعوات من النقابات المهنية.

ونقلت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمعلمين في مدن غربي البلاد، ومحافظات فارس وبوشهر وخراسان ورضوي، اثناء تنفيذهم اضرابا شاملا عن ممارسة أعمالهم، فيما أعرب شورى النقابات المهنية للمعلمين في وقت سابق، عن دعمه لتظاهرات المعلمين المتقاعدين، التي ستبدأ امام مبنى البرلمان في العاصمة طهران، بالتزامن مع إضراب المعلمين، للتعبير عن احتجاجهم من سوء الأوضاع المعيشية، والاحتجاج على تدني واقع النظام التربوي في البلاد.

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