بعد /50/ عاماً.. صحيفة بريطانية تتحدَّث عن بديل “قابوس”

2019/12/23 | 16:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت صحيفة #الغارديان البريطانية، اليوم الاثنين، بأن سلطة #عمان تشهد ترتيبات واضحة لتحديد حاكم جديد للسلطنة بعد “قابوس بن سعيد” الذي يعاني من تدهور أوضاعه #الصحية […]

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