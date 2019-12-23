الدعوة: لم نطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء

2019/12/23 | 16:54 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكد حزب الدعوة الاسلامي، اليوم الاثنين، انه لم يطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء.وقال الحزب في بيان مقتضب تلقت /SNG/، نسخة منه، انه “لم نطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء”، موضحا ان “كتلة دولة القانون هي جزء من تحالف البناء وتتبني الموقف الجماعي فيه وفق السياقات الدستورية”.يذكر ان “الغد برس” حصلت يوم امس ...

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