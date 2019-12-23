كسر انبوب ماء رئيسي يتسبب بشحة وصول الماء الى بعض الاحياء في بغداد

2019/12/23 | 16:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تسبب كسر في أنبوب ماء رئيسي اليوم الاثنين، الى شحة وصول المياه الى بعض الاحياء السكنة في بغداد.

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