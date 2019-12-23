حزب الدعوة يعلن موقفه من مرشحي رئاسة الوزراء العراقية

2019/12/23 | 16:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حزب الدعوة الاسلامية في العراق، الاثنين، أن كتلة دولة القانون جزء من تحالف البناء وتتبنى الموقف الجماعي فيه....

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