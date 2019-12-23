بالوثائق.. تواقيع برلمانية لتعديل المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النواب

2019/12/23 | 16:58 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، بالوثائق، تواقيع لعدد من أعضاء البرلمان لتعديل المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النواب والذي من المؤمل التصويت عليه في جلسة اليوم الاثنين.

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