أمانة بغداد توضح سبب شحة المياه بقاطع بلدية الرشيد

2019/12/23 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت امانة بغداد، الاثنين 23 كانون الاول 2019، توضيحا سبب شحة المياه بقاطع بلدية الرشيد من جانب الكرخ.

وقالت الامانة في بيان، إنها "تود ان تنوه الى ان شحة الماء الحاصلة في بعض المحلات السكنية ضمن قاطع الرشيد البلدي هي بسبب كسر أنبوب ماء رئيسي بقطر 50 سم وبعمق 6 أمتار تحت الارض أسفل جسر الجادرية من جانب الكرخ من بغداد".

وأضافت، أن "العمل جارٍ على اصلاحه وسيعاد ضخ الماء مساء اليوم الاثنين".

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت النخب المثقفة في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى، الإثنين (23 كانون الأول، 2019) انطلاق ما أسمته الحراك السلمي للضغط على مصادر القرار لإيجاد حلول لازمة الناحية المتفاقمة.

وقالت النخب عبر رسالة وجهتها للرأي، حصلت (بغدا

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت اللجنة المركزية للتعينات في محافظة ديالى، الاثنين (23 كانون الأول 2019)، عن المصادقة على تعيينات ديوان المحافظة.

وقال رئيس لجنة التعيينات المركزية في ديالى عبدالله الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "محافظ

بغداد اليوم- بغداد

عقدت خلية ادارة الأزمات المدنية، الاثنين (23 كانون الأول 2019)، جلستها الطارئة لإتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة السيول والموجات الفيضانية خلال الفترة المقبلة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ال

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