فيديو : قطع الطرق بالإطارات المشتعلة في محافظة كربلاء

2019/12/23 | 17:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر متظاهرون يقطعون شارع “السناتر” بالإطارات المشتعلة، في محافظة كربلاء جنوب بغداد.

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