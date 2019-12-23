سهيل قبلان - واجب الشعب الاسرائيلي دفع حكامه لاعادة النظر في نهجهم الدموي

2019/12/23 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان السؤال الذي يطرح واضحا وبدون غموض تقول كلماته, كيف يتوصل الناس الى قناعات وكيف يغيرون اراءهم ومفاهيمهم ان لم يكن عن طريق اعادة النظر في مواقفهم على ضوء الظروف الجديدة والمتغيرة فالحل السياسي الواقعي الموضوعي وليس جل الاملاءات المستند الى القوة هو المطلوب الوحيد للمشكلة في الشرق الاوسط والمتجسدة في الاحتلال وممارساته القمعية التنكيلية في المجالات كافة, وبانجازه معافى تحل جميع المشاكل, فما هو المطلو......

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