ريتا عودة - ((وَمَضَيْتُ أبحثُ للحياةِ عن معنى وسط الطُّوفان...))

2019/12/23 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة وَمَضَيْتُأَبْحَثُ لِلْحَيَاةِعَنْ مَعْنًىوَسَطَ الطُّوفَانْ.وَمَضَيْتُ...أبحثُ في غابةٍ تكاثرَ ضِباعُهاوالغُربانْ،مَضَيْتُأبحثُ عن الإنسانْ.فَعَثَرْتُعلى مساميرَتئنُ منْ مَطَارقِهَاوأبوابٍتنوحُ من سَاديَّةِطارقِها.ثمَّ،مَضَيْتُالى ساحاتِ التَّحريرِفسمِعْتُ زَغاريدَالثَكَالى:ليسَ بالخُبْزِ وَحْدَهُيَحْيَا ......

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