ملاحظات حول دور المرجعية الدينية.. محمد غازي الأخرس

2019/12/23 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب محمد غازي الأخرس: يفرق آرنست غيلنر بين نوعين من الثقافات، واحدة يسميها الثقافات البرية وهي أشبه بالحدائق الطبيعية التي تنبت لوحدها، وتشمل كل ما يتعلق بمخيال الجماعات الموروث، من فولكلور شعبي وتراث وطقوس وشعائر دينية والخ.أما النوع الثاني من الثقافات فهي الصناعية أو المصنّعة وهي تشبه الحدائق البيتية في المدن.هذه الثقافات ترتبط […]

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