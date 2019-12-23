بالوثائق – فضيحة بملايين الدولارات في وزارة الاتصالات : اكبر صفقة يحاولون تمريرها باستغلال الاحتجاجات الشعبية

2019/12/23 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : في فضيحة تشهدها وزارة الاتصالات العراقية وفي وقت يحدث فيه الانشغال بالاحتجاجات الشعبية في العراق , قرر وزير الاتصالات المستقيل نعيم الربيعي اعادة التحقيق في قضية سرقة سعات الانترنيت التي قامت بها شركة ( آي – كيو ) ومديرها المفوض ئاريان نجم عبد الله القرار : قررت اللجنة التحقيقية القضائية تغريم شركته […]

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