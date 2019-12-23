2019/12/23 | 17:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

فتح، مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، الباب أمام اللعب لأحد الأندية الأوروبية مستقبلًا، رغم عدم رغبته في الرحيل عن النادي البافاري.

وخلال مقابلة مع صحيفة "كيكر" الألمانية، قال نوير: "مازلت بحالة بدنية جيدة ومستعد لخوض التحديات".

ويرتبط الحارس الدولي الألماني بعقد مستمر مع النادي البافاري حتى عام 2021، ويبدو أن هناك اتفاق على التجديد لعامين إضافيين، رغم أنباء قرب وصول أليكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه، الصيف المقبل.

وعن مدى إمكانية خوضه تجربة خارج البوندسليغا، قال صاحب الـ33 عامًا: "لم أقل أبدًا إنني سأنهي مسيرتي في ألمانيا، لكني لم أتحدث أيضًا عن الرحيل عن بايرن".

وأكمل: "ما قلته عن مسيرتي الدولية ينطبق أيضًا على مشواري مع البايرن، فعندما أشعر بأنني بحالة جيدة وعلى قدر التحديات، سأواصل اللعب لأطول فترة ممكنة".

ويرى نوير أن هناك فرصة لمدربه هانز فليك للاستمرار في منصبه بعد انتهاء الموسم الحالي، مضيفًا: "إنه يقوم بعمل رائع، كما أنه على علاقة جيدة بلاعبي الفريق، ويتحدث عن كل شيء بوضوح بالغ، وبالتأكيد إنه يستحق هذه الفرصة في الوقت الراهن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوير قد يغادر بايرن ميونيخ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوير قد يغادر بايرن ميونيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).