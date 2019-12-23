ضرغام اسماعيل يغيب عن لقاء الشرطة أمام الشباب السعودي

2019/12/23 | 17:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن نادي الشرطة بكرة القدم، اليوم الاثنين، عن غياب نجمه ضرغام اسماعيل أمام الشباب السعودي ضمن منافسات دوري ابطال العرب.

وذكر إعلام النادي في بيان تلقته "الغد برس" ان ضرغام اسماعيل سيغيب عن المواجهة بعد تعرضه لالتواء في الكاحل

وبين ان الفريق سيفتقد خدمات امجد عطوان كذلك بالإضافة الى ضرغام اسماعيل.

ويلتقي الشرطة أمام الشباب السعودي في الساعة السابعة ضمن منافسات ربع نهائي دوري ابطال العرب

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