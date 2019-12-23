2019/12/23 | 17:11 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم: نتوسم خيرا بان يكون مجلس المفوضين الجديد فاتحة خير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/23 | 17:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: نتوسم خيرا بان يكون مجلس المفوضين الجديد فاتحة خير) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: نتوسم خيرا بان يكون مجلس المفوضين الجديد فاتحة خير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).