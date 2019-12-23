تحديد موعد ديربي مدريد

2019/12/23 | 17:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، جدول مواعيد مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن رابطة الليغا قررت افتتاح منافسات الأسبوع 22 من الدوري، يوم الجمعة الموافق 31 كانون الثاني، بمواجهة تجمع بين فياريال وأوساسونا.

وأضافت أن مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو، ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو، يوم السبت 1 شباط.

وتابعت أن برشلونة سيستضيف نظيره ليفانتي، مساء 2 شباط، على ملعب الكامب نو.

ويحتل برشلونة، جدول ترتيب الليغا بعد مرور 18 جولة، برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

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