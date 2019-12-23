نائب: اختيار مجلس مفوضين جديد بإشراف اممي خطوة مهمة للحفاظ على صوت الناخب

2019/12/23 | 17:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الاثنين، بأن اختيار مجلس مفوضين جديد وبإشراف اممي خطوة مهمة للحفاظ على صوت الناخب.

وقال الشمري في بيان تلقته "الغد برس"، إنه "بعد أن صوت مجلس النواب على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واختيار مجلس جديد بعيداً عن التحزب والتخندق سنبدأ بممارسة حقنا الدستوري بمتابعة عمل هذا المجلس".

واضاف الشمري ان "ممارسة حقنا الدستوري لضمان حياديته واستقلاليته وضمان سير الإجراءات المتبعة في العملية الانتخابية القادمة للحفاظ على صوت الناخب والخروج بانتخابات حرة نزيهة تمثل إرادة الناخب العراقي وممارسة حقه الدستوري في التصويت بعيداً عن التزوير والتلاعب بالنتائج".

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