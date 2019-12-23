2019/12/23 | 17:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رد متظاهرون في ساحة التحرير مركز التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة بغداد، على تصريحات الابنة الكبرى لرئيس النظام السابق صدام حسين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بماذا اجاب متظاهرو التحرير على التسجيل الصوتي لرغد صدام ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بماذا اجاب متظاهرو التحرير على التسجيل الصوتي لرغد صدام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).