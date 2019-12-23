القضاء الاعلى يختار القضاة لمفوضية الانتخابات بالاسماء وحسب القرعة

2019/12/23 | 17:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… انتخب مجلس القضاء الاعلى يوم الاثنين سبعة قضاء لشغل مناصب اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.وقال اعلام المجلس في بيان انه بعد إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد ومستشاري الدولة انعام ياسين محمد وفتاح […]

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