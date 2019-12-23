يهودية من اصل عراقي تقود “الدبلوماسية الرقمية” تجاه العرب

2019/12/23 | 17:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا لمراسلتها في إسرائيل روث إغلاش، تتحدث فيه عن محاولات إسرائيل تطوير علاقات مع الدول العربية التي لا تربطها بها علاقة دبلوماسية رسمية من خلال استخدام ما أسمته “الدبلوماسية الرقمية”.ويشير التقرير، إلى أن ليندا مينوحين لم تكن تتخيل أنه بعد 40 عاما من فرارها من بغداد إلى القدس، أنها […]

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