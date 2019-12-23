2019/12/23 | 17:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الصدر "العيساوي" يجتمع مع كتلة سائرون البرلمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/23 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الصدر "العيساوي" يجتمع مع كتلة سائرون البرلمانية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الصدر "العيساوي" يجتمع مع كتلة سائرون البرلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).