2019/12/23 | 17:42 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع تقاطع البهو وسط الناصرية وحرق الإطارات احتجاجا على ترشيح شخصيات حزبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/23 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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