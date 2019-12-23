2019/12/23 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن بذور الريحان تعد مفتاح الصحة والجمال، حيث تعمل هذه البذور السوداء على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الأمراض من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بذور الريحان تقوي الشعر وتحارب هذه الأمراض) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بذور الريحان تقوي الشعر وتحارب هذه الأمراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).