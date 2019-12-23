2019/12/23 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كلف رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية بقيادة الأركان بالوكالة، بعد وفاة رئيس الأركان الجزائري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الجزائري يكلف رئيس اركان جديد للجيش) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الجزائري يكلف رئيس اركان جديد للجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).