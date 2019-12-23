القضاء الأعلى: أعضاء مفوضية الانتخابات مستقلون في عملهم

2019/12/23 | 17:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، القرعة لاختيار أعضاء ‏مجلس مفوضية الانتخابات ،بحضور رئيس جهاز الادعاء العام القاضي ‏موفق العبيدي ورئيس جهاز الاشراف القضائي القاضي جاسم ‏محمد عبود ونائب ممثل الامين العام للامم المتحدة إليس ‏وولبول، فيما أشار رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الى أن" المجلس وضع معايير للترشيح.‏

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