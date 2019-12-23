شاهد.. دنماركية عاشت في العراق تبعث رسالة للمتظاهرين: هكذا ينظر لكم العالم

2019/12/23 | 17:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، تسجيلا مصوراً لسيدة دنماركية عاشت في العراق وهي تبعث برسالة الى المتظاهرين .وأظهر التسجيل المصور الذي نشرته سيدة تدعى “صالح عمارية” حسب قولها، انها عاشت في العراق سنوات طويلة وانها من اصل دنماركي وان العالم ينظر الى المتظاهرين في العراق بالدعم ويسمع صوتهم .[…]

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