الأسد يعطي الأولوية للشركات الروسية

2019/12/23 | 17:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ، أن سوريا في إعادة هيكلة علاقاتها الاقتصادية، ستعطي الأولوية للشركات الروسية.

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