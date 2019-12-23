2019/12/23 | 17:52 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ، أن سوريا في إعادة هيكلة علاقاتها الاقتصادية، ستعطي الأولوية للشركات الروسية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد يعطي الأولوية للشركات الروسية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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