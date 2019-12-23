مسؤولة بريطانية تروج للمنتج العراقي

2019/12/23 | 17:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، صورا لممثلة المجلس البريطاني في العراق فيكتوريا لايندسي وهي تتبضع منتجات عراقية من أحد مراكز التسوق في بغداد لتنضم لحملة دعم المنتج الوطني.وأطلق ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة "صنع في العراق" مخصصة لدعم المنتجات العراقية، الغاية من ذلك بحسب القائمين على الحملة هو توعية المواطنين بأهمية دعم المنتجات الوطنية بجميع المجالات وفتح المجال أمامها ودعمها وعدم اقتناء أي منتج غير محلي.

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