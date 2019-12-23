2019/12/23 | 17:54 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع لكتلة سائرون لمناقشة قانون الانتخابات والأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/23 | 17:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع لكتلة سائرون لمناقشة قانون الانتخابات والأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع لكتلة سائرون لمناقشة قانون الانتخابات والأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).