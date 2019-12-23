ميسي يستعد لتحطيم رقم اسطورة البرازيل

2019/12/23 | 17:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجم وقائد برشلونة والمنتخب الأرجنتيني عدة أرقام قياسية في مسيرته وسيطارد المزيد العام المقبل، أبرزها الرقم القياسي للأسطورة البرازيلية بيليه.

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