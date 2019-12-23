حالات اختناق بسبب سحب الدخان المنبعثة من معسكر الرشيد

2019/12/23 | 17:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تسببت السحب الدخانية المنبعثة من معسكر الرشيد، اليوم الاثنين، الى اصابة المواطنين بحالات اختناق.

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