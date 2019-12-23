2019/12/23 | 18:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكو النازحون من اهمال الحكومة العراقية لهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نازحة عراقية: بغداد تعدنا في حساب الاموات وكوردستان ترعانا ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نازحة عراقية: بغداد تعدنا في حساب الاموات وكوردستان ترعانا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).