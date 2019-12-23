مصدر نيابي يكشف سبب تاخر عقد جلسة البرلمان ويوضح طبيعة الخلافات بقانون الانتخابات

2019/12/23 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر نيابي، الإثنين (23 كانون الأول 2019) عن سبب تأخر عقد جلسة البرلمان فيما اوضح طبيعة الخلافا...





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