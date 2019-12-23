2019/12/23 | 18:13 - المصدر: الغد برس

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مستشار الصدر الأمني يجتمع مع سائرون بمقرهم في البرلمان لمناقشة ال

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مستشار الصدر الأمني يجتمع مع سائرون بمقرهم في البرلمان لمناقشة الوضع الحالي للبلد

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