الحكمة النيابية: جلسة اليوم مهمة وموقفنا ثابت بالتصويت الفردي ودائرة انتخابية واحدة

2019/12/23 | 18:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس كتلة الحكمة البرلمانية، فالح الساري، اليوم الاثنين، موقف كتلته الداعم لخيار التصويت الفردي ودائرة انتخابية واحدة بنسبة ١٠٠ بالمئة، مبيناً إن جلسة البرلمان اليوم ستكون مهمة.

وقال الساري في مؤتمر صحفي حضرته "الغد برس"، إن "البرلمان سيعقد اليوم جلسة مهمة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب"، مؤكداً إن "موقف الحكمة السابق باننا ندعم خيار التصويت الفردي ودائرة انتخابية واحدة بنسبة ١٠٠ بالمئة".

وأضاف إن "هذا الخيار سيعطي الفرصة الاكبر للمستقلين كما انه سيعطي للمرشحين فرصة ان يكونوا قريبين من ناخبيهم وستكون المبالغ للحملات الانتخابية اقل كما سيسهم بأن يكون المجلس القادم اقرب بالتمثيل للجماهير على مستوى المحافظة".

وتابع "نعتقد ان هذا هو الخيار الاقرب للتطبيق ويتماشى مع توجيهات المرجعية"، مشدداً على إنه "لن نصوت الا على دوائر متعددة لكل مقعد دائرة انتخابية واحدة والترشيح بقوائم فردية وعلى اعلى الاصوات".

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