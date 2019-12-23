2019/12/23 | 18:14 - المصدر: الغد برس

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إسرائيل وقبرص واليونان يتفقون على الالتزام بمد أنبوب غاز إلى أورو

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إسرائيل وقبرص واليونان يتفقون على الالتزام بمد أنبوب غاز إلى أوروبا

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