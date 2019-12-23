2019/12/23 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضوية النقابة كانت حكراً على الرجال أكثر من قرن على ولادة أول محامية عراقية – احمد مجيد الحسن عندما أُسست نقابة المحامين سنة 1933 اقتصر الانتماء اليها على المحامين من الرجال لعدم وجود امرأة عراقية من خريجات كلية الحقوق منذ تأسيس مدرسة حقوق بغداد سنة 1908 الى ذلك التاريخ.الا انه بعد مرور عشر سنوات […]

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