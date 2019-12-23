2019/12/23 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهربائيـة تعلـن تصنيـع وإنتـاج الكـارت الألكترونـي معـرض براءات الإختـراع والنمـاذج الصناعيـة يقدم 250 عراقيين بغداد – الزمان برعاية وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري أفتتح مستشار الوزارة العلمي عمار عبد الله حمد معرض براءات الاختراع والنماذج الصناعية الثاني الذي أقيم في مقر هيئة البحث والتطوير الصناعي بمشاركة 205براءات أختراع معدة من دوائر ومؤسسات الدولة والقطاع […]

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